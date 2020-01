La gaffeur Borgonzoni riesce a scambiare Bologna con Ferrara

Tweet 0 Condivisioni

di G.G. #Maiconsalvini twitter@bolognanewsgaia #Politica

Non passa giorno senza che Borgonzoni di nome Lucia non ne regali una: una più esilarante dell’altra. La candidata leghista infila una gaffe dietro l’altra – e anche il suo sodale di coalizione tal Barcaiuolo di nome Michele esponentissimo dell’allegra brigata (sempre più allegra, li danno in crescita finché qualcuno non griderà più forte della bionda leader) di Fratelli d’Italia per la circoscrizione Modena non le fa mancare nulla, chiamandola Bergonzoni – è riuscita a pubblicizzare un evento che la vedrebbe protagonista a Bologna mettendo sullo sfondo una foto di Ferrara.

Non stupisce, se pensiamo che la candidata leghista ha detto che l’Emilia Romagna confina a nord con il Trentino Aldo Adige, ha fatto due proposte di legge ignorando che quelle leggi sono già in vigore da anni, e viene oscurata persino dal suo augusto segretario protagonista anche il 9 gennaio scorso di un’uscita in territorio emiliano da trenta persone ben strette attorno a lui ché nei selfie si viene meglio perché sembriam di più e in altre due o tre località semi-deserte.

Così il presidente uscente Stefano Bonaccini è stato costretto, anche se certamente ha cose più importanti di cui occuparsi, a correggere l’ennesimo sfondono della assai poco presentabile, ma ormai sta lì, candidata leghista Borgonzoni o Bergonzoni che barcaiuolo si voglia.

Poi l’efficientissimo staff borgonzoniano sostituisce la foto e il post, ma è troppo tardi. Il mondo è pieno di gente cattiva che non ne perdona una. Lo sappiamo benissimo, credeteci…

(10 gennaio 2020)

