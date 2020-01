Ritrovano in Piazzola un portafoglio con 950 euro dentro e con l’aiuto della Polizia Locale lo restituiscono al proprietario

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

Un uomo ha smarrito il portafoglio con dentro 950 euro sabato scorso, 5 gennaio, verso mezzogiorno, in Piazzola. Poco dopo una donna di 43 anni che passeggia col marito tra i banchi, su uno di questi trova il portafoglio. Dentro ci sono 950 euro, documenti, carte di credito e bancomat. Poco distanti, impegnati in un intervento, ci sono due agenti del Reparto Sicurezza della Polizia Locale, ai quali la donna, originaria della provincia di Cosenza e residente in città, si rivolge per consegnare il portafoglio.

Gli agenti rintracciano il proprietario, un sessantacinquenne di Arezzo, che torna in Piazzola e recupera il portafoglio, verificando che non manca nulla. L’uomo ha poi chiesto agli agenti di essere messo in contatto con la coppia per ringraziarla personalmente.

(7 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata