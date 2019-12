“Sulle tracce di Stefano Fugazza”. All’Auditorium Sant’Ilario la prima delle quattro conferenze

di Redazione, #Piacenza twitter@bolognanewsgaia #Cultura

Prosegue con successo, presso l’Auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17, la mostra Sulle tracce di Stefano Fugazza. Vita, idee e gusto di un intellettuale innamorato di Piacenza. Venerdì 20 dicembre, sempre nella cornice della ex chiesa, alle 18 si terrà il primo dei quattro incontri collaterali previsti, che hanno lo scopo di approfondire la figura e l’avventura intellettuale dell’indimenticato direttore della galleria d’arte moderna Ricci Oddi.

Afferma in proposito l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi:

La prima conferenza sarà tenuta dal curatore Gabriele Dadati, molto amico di Fugazza e per alcuni anni suo diretto collaboratore; queste le sue parole:

Sarà l’occasione per approfondire sia la struttura sia le singole opere in mostra. A partire dalla prima sezione, una vera e propria “stanza” in cui si ripercorrono – con immagini e testi – sia la biografia di Stefano Fugazza sia il suo impegno istituzionale”. Prosegue: “Superata la prima stanza, che contiene anche pannelli storico-artistici dedicati al dipinto di Gustav Klimt rubato nel 1997 e auspicabilmente ritrovato, si percorrono le quattro sezioni dove sono esposte opere della raccolta privata di Fugazza. Si tratta complessivamente di 63 pezzi che intendo illustrare i suoi interessi per gli artisti dell’Otto e del Novecento, per la grafica, per gli artisti attivi in città e per gli artisti storici di Piacenza”. In occasione della conferenza ci si soffermerà sulle opere principali esposte, raccontandole dal punto di vista storico-artistico e in relazione alla vita di Stefano Fugazza.