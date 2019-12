San Lazzaro di Savena: firmata convenzione tra Comune e Vigili del Fuoco per il nuovo Comando

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #SanLazzarodiSavena twitter@bolognanewsgaia #Società

San Lazzaro di Savena, 16 dicembre 2019 – E’ stata firmata questa mattina la convenzione tra il Comune di San Lazzaro di Savena e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per la creazione del nuovo distaccamento sul territorio sanlazzarese.

Dopo il decreto del Ministero dell’Interno che ha destinato 33 vigili delfuoco alla nuova struttura, questa mattina la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti e il comandante provinciale Michele De Vincentis hanno firmato l’accordo tra le due istituzioni per la realizzazione della “cittadella del soccorso” in via Aldo Moro 1, dove i pompieri troveranno casa assieme alla Protezione Civile e a una postazione di 118.

La struttura da destinare a sede del Distaccamento Vigili del Fuoco, da realizzarsi su un’area di 60mila metri quadrati, sarà concessa in comodato gratuito al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per 99 anni e rappresenterà un luogo strategico (già indicato come area di ammassamento soccorsi nell’ambito del sistema di Protezione Civile comunale) per ridurre e migliorare i tempi di soccorso sia sul territorio cittadino che su quello pedemontano. La realizzazione della struttura richiede un investimento complessivo di 1 milione di euro, già previsto a Bilancio; l’obiettivo dell’Amministrazione è completare i lavori entro dicembre 2020.

(16 dicembre 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata