“La Cicala d’Oro”, vincitore della quinta edizione del concorso per nuovi comici è l’umbro Pietro Maccabei

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Le finali del concorso La Cicala d’Oro, dedicato ai nuovi volti della stand-up comedy, hanno decretato il vincitore della quinta edizione: Pietro Maccabei. Oltre alla Cicala d’Oro, il vincitore si è aggiudicato un premio di 1.000 euro, offerti da Emilbanca.

Nel giorno di ferragosto si sono tenute a Teatri di Vita (Bologna) le finali del concorso, presentate da Vito e Eva Robin’s, con la partecipazione straordinaria dei vincitori delle ultime due edizioni Wendy LaFortu e Manuele Laghi, a conclusione del festival “Cuor leggero” organizzato da Teatri di Vita nell’ambito di Bologna Estate. In giuria: il giornalista e autore satirico Luca Bottura, le attrici Olga Durano e Marinella Manicardi, il direttore artistico del Teatro Dehon Piero Ferrarini, la giornalista Paola Gabrielli, la blogger e fondatrice di “Bologna_inunclick” Michela Vita, e Sonja Collini, direttrice dell’Accademia del Comico di Milano.

Pietro Maccabei è nato ad Assisi (Perugia) nel 1999 e vive a Torino, dove lavora in teatro. Proprio l’Umbria e Assisi sono stati al centro del suo monologo vincitore.

La Cicala d’Oro non è solo un richiamo all’insetto che ci accompagna tutta l’estate a Teatri di Vita, ma anche un omaggio al concorso per comici emergenti “La Zanzara d’Oro” ideato da Roberto Cimetta con Paolo Scotti. Il concorso ha visto la partecipazione di circa 70 candidature da tutta Italia. Durante la finale si sono esibiti 3 finalisti: Alessio Cabbia, Davide Di Meglio e Pietro Maccabei.

I vincitori delle quattro precedenti edizioni sono stati John Vincent, Silvia Priscilla Bruni, Manuele Laghi e Wendy LaFortu.

(16 agosto 2026)

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