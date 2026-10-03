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Premio Campiello a Marcello Fois, le congratulazioni del sindaco Matteo Lepore

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2 giorni fa
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Testo:

Congratulazioni a nome mio e della città di Bologna a Marcello Fois per l’importante riconoscimento ricevuto per il romanzo “L’immensa distrazione”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore subito dopo la notizia del premio assegnato allo scrittore nuorese che vive a Bologna.

 

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(3 ottobre 2026)

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