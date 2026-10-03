Premio Campiello a Marcello Fois, le congratulazioni del sindaco Matteo Lepore

Congratulazioni a nome mio e della città di Bologna a Marcello Fois per l’importante riconoscimento ricevuto per il romanzo “L’immensa distrazione”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore subito dopo la notizia del premio assegnato allo scrittore nuorese che vive a Bologna.
Internazionale a Ferrara. 80.000 presenze alla XX edizione, appuntamento al 2027
Si è conclusa con 80.0000 presenze la XX edizione di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato... →
(3 ottobre 2026)
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A Bologna la mostra “Il più bel Deserto del Mondo”, dal 6 ottobre
Sabato 3 ottobre 2026, la Galleria LABS Contemporary Art è lieta di presentare la mostra personale di Genuardi/Ruta... →