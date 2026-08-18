Intensificati i controlli della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti. Quattro arresti in pochi giorni tra il centro cittadino e la periferia

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La Polizia di Stato di Bologna rinnova il proprio impegno nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, operando su più livelli per garantire una risposta efficace alle diverse esigenze di sicurezza. In particolare, ciò si estrinseca nell’attività quotidiana della Polizia di Stato che si esprime parallelamente con servizi di alto impatto e di controllo straordinario del territorio, che permettono una risposta immediata contro le piccole attività di spaccio, e con l’attività della Squadra Mobile, che risponde a più ampie e mirate esigenze investigative.

Nell’ambito di tali attività, la Squadra Mobile e il Reparto Prevenzione Crimine nel giro di una settimana hanno svolto vari interventi nel territorio, portando all’arresto in flagranza di reato di quattro soggetti.

Il primo intervento risale al 10 agosto 2026, quando gli Operatori, impegnati in un servizio mirato di contrasto allo spaccio in zona San Donato, hanno individuato un cittadino marocchino di 25 anni. Il giovane è stato sorpreso in via Ermete Zacconi mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente dopo aver concordato l’incontro telefonicamente. Al momento del controllo, gli Agenti hanno rinvenuto ulteriori otto involucri di cocaina, un telefono utilizzato per i contatti con gli acquirenti e la somma di 575 euro contanti.

Pochi giorni dopo, il 12 agosto 2026, le operazioni di controllo si sono spostate nella zona di via Ferrarese, dove è stato tratto in arresto un cittadino marocchino di 22 anni. Il soggetto è stato intercettato in via Ventimiglia mentre, a bordo di un’autovettura, cedeva una dose di cocaina a un acquirente che si era avvicinato al lato passeggero. Anche in questo caso, i successivi controlli hanno confermato l’attività illecita: il giovane è stato trovato in possesso di altra sostanza stupefacente, di un telefono e della somma di 40 euro contanti.

Il 17 agosto 2026, le attività di monitoraggio nel quartiere Fossolo hanno portato all’arresto di un cittadino marocchino di 20 anni. Il giovane è stato sorpreso nel parco adiacente via Pablo Neruda mentre, dopo aver atteso diversi acquirenti, cedeva cocaina in cambio di denaro. Il controllo ha permesso di rinvenire, oltre al cellulare del soggetto e a 440 euro in contanti, anche sette involucri di cocaina che il pusher aveva tentato di occultare sotto il terriccio di un vaso situato in un’area verde.

Infine, nella serata del 17 agosto, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine, durante un controllo in piazza XX Settembre, hanno proceduto all’arresto di un cittadino tunisino di 19 anni. Il giovane, alla vista degli Operatori, si è dato alla fuga in bicicletta lanciando un pacchetto di sigarette contenente circa 48 grammi di hashish. Intercettato in via Lame dopo un breve inseguimento, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Le operazioni confermano l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico e allo spaccio di droga, fenomeni che incidono in maniera significativa sulla sicurezza dei cittadini e sul degrado urbano.

(18 agosto 2026)

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