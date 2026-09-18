Tram, inizia lo “smontaggio” dei cantieri e la sistemazione delle strade per il collaudo del servizio: torna il doppio senso su alcune delle arterie più importanti

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Dal centro storico alla periferia, con l’avvicinarsi dell’autunno i cantieri del tram lasciano spazio al doppio senso di marcia in alcune delle arterie più importanti per la viabilità cittadina pubblica e privata. Parallelamente è iniziato lo “smontaggio” e la pulizia dei cantieri conclusi con la rimozione delle reti “arancioni” di cantiere e la posa delle protezioni leggere che resteranno presenti durante la fase delle prove di circolazione dei tram e di integrazione con la linea. In particolare l’allestimento riguarderà da subito i primi 7 km della Linea Rossa, da Borgo Panigale al centro, che saranno progressivamente oggetto dei test di circolazione.

Torna il doppio senso su alcune delle arterie più importanti della città

Per quanto riguarda il ritorno ai doppi sensi di marcia si comincia domani, sabato 19 settembre, con il segmento di via di Corticella compreso tra via Bassanelli e via Edera de Giovanni, lungo la Linea Verde. Qui le corsie correranno ai margini della carreggiata, solcata al centro dalla tranvia, passando sotto il cavalcavia ferroviario recentemente allargato. Nei fatti, da via Bassanelli sarà quindi possibile proseguire in entrambi i sensi di circolazione fino all’incrocio con le vie Saliceto e Giuriolo.

Anche l’ultimo tratto di via Sant’Anna, tra le vie Bentini e Jack London, tornerà a doppio senso come il resto della strada entro la prima settimana di ottobre.

Mercoledì 30 settembre – a conclusione del Cersaie – il ritorno del doppio senso riguarderà invece via San Donato, nel tratto compreso tra via Andreini e via Kharkov. Sul versante del trasporto pubblico, questo comporterà la ripresa del percorso ordinario per i bus della linea 20 verso il Pilastro e le suburbane/extraurbane della direttrice San Donato (88, 93, 213, ecc.) dirette in periferia, sospendendo la deviazione su Ferravilla e sulla tangenziale.

Entro il mese di ottobre, infine, anche l’ultimo tratto di via Ugo Bassi tornerà a doppio senso fino all’incrocio con via Marconi.

La misura sarà preceduta da una modifica circoscritta della viabilità, che a partire da martedì 22 settembre imporrà la svolta a destra in uscita da via Belvedere per consentire l’installazione dell’impianto semaforico definitivo all’intersezione con Malpighi e San Felice.

Le protezioni “leggere” che accompagneranno le prove fino al collaudo delle linee

In questi giorni, a partire da Borgo Panigale, è iniziata la posa delle protezioni leggere che resteranno presenti durante la fase delle prove di circolazione dei tram e di integrazione con la linea. In particolare l’allestimento riguarderà da subito i primi 7 km della Linea Rossa, da Borgo Panigale al centro fino a via Lame e via Riva di Reno.

Negli altri tratti della linea, man mano che i lavori vengono conclusi, verranno invece rimosse le reti di cantiere “arancioni” a partire, da sabato 19 settembre, con le uniche due vie del centro storico in cui sono ancora presenti, cioè via dei Mille e via Lame. Tale operazione interesserà poi altre zone a partire dalla Fiera (dopo la conclusione del Cersaie) e piazza dell’Unità (a metà ottobre).

Ultimi cantieri in corso. Sottoservizi e asfaltature definitive

Entro novembre verranno eseguite attività relative alla posa cavi all’interno delle nuove infrastrutture per le linee di telecomunicazione eseguite nell’ambito dei lavori tranviari lungo il tratto di via Emilia Ponente, a partire dal Pontelungo fino all’incrocio con via Prati di Caprara. Tali attività di posa cavi di telecomunicazione comporteranno deviazioni provvisorie e puntuali lungo la sede stradale. Sempre entro novembre si svolgeranno le attività di asfaltatura definitiva in corrispondenza dell’incrocio di via Emilia Ponente con via Prati di Caprara. Tali attività avranno una durata complessiva di circa 13 giorni, verranno eseguite per fasi successive in diurno e notturno e comporteranno deviazioni provvisorie alla viabilità e restringimenti in corrispondenza dell’incrocio.

Linea verde

Tra i lavori più rilevanti ancora in corso vi sono quelli che riguardano la riqualificazione di via Shakespeare, lungo la quale stanno sorgendo il parcheggio scambiatore, la postazione di fermata dei bus extraurbani e la rimessa secondaria per la sosta notturna di alcuni tram destinati al servizio sulla Linea Verde. La struttura del parcheggio scambiatore multipiano e degli altri edifici sono già ampiamente visibili. Alle estremità del tratto riqualificato di via Shakespeare saranno realizzate due nuove rotatorie per fluidificare il traffico (per realizzare la rotatoria Bentini-Shakespeare si dovrà chiudere per circa un mese lo sbocco di via Bentini sulla rotatoria) e – non ultimo – un nuovo ponte esclusivamente tranviario per oltrepassare il canale Navile verso la stazione ferroviaria di Corticella e il capolinea della Verde, che sarà varato nelle prossime settimane. Si tratta di un nuovo ponte a struttura metallica che affiancherà il ponte stradale preesistente e che si integrerà nel paesaggio e nel nuovo parco che sta sorgendo a beneficio di tutto il quartiere.

Gli interventi di finitura in corso

Il tracciato della tranvia è da tempo pienamente leggibile in tutta la città. I binari sono stati posati integralmente, eccezion fatta per il tratto conclusivo della Linea Verde da via Shakespeare alla Stazione di Corticella (che non rientra negli obiettivi Pnrr), e ora sono in corso gli interventi di finalizzazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di finiture e attività minori intorno all’infrastruttura come asfaltature definitive, segnaletiche, interventi di completamento di marciapiedi, piste ciclabili e alcune opere accessorie, oltre alle smerigliature dei binari. È in corso anche la posa dei cavi lungo la linea.

Questi gli interventi di finitura dell’infrastruttura tranviaria in programma nei prossimi giorni:

dal 21 al 25/09 si lavorerà sul ponte della ferrovia di Borgo Panigale, nella fascia oraria 22.00-5.00, per la posa dei cavi e dei ganci feeder (operazioni che imporranno la chiusura integrale del cavalcavia in entrambe le direzioni);

e dei ganci feeder (operazioni che imporranno la chiusura integrale del cavalcavia in entrambe le direzioni); il 23 e il 24/09 sulla via Emilia, all’incrocio Pertini/Caprara, attività di smerigliatura tra le 22.00 e le 5.00, con la chiusura della corsia in direzione centro sul lato dell’Ospedale Maggiore, e il 24 e il 25/09 dalle 10.00 alle 16.00, con interdizione della viabilità in direzione periferia, verso Santa Viola;

tra le 22.00 e le 5.00, con la chiusura della corsia in direzione centro sul lato dell’Ospedale Maggiore, e il 24 e il 25/09 dalle 10.00 alle 16.00, con interdizione della viabilità in direzione periferia, verso Santa Viola; attività di smerigliatura anche nel tratto di via Sant’Anna compreso tra Bentini e Jack London, tra le 22.00 e le 5.00 dei giorni 24 e 25/09.

Informa un comunicato stampa del Comune di Bologna pubblicato integralmente.

(18 settembre 2026)

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