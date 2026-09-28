Pinacoteca nazionale di Bologna: il via alla stagione delle grandi mostre con la dedica speciale a san Francesco 

Testo: A- Reset A+

La prima mostra che apre il nuovo percorso della Pinacoteca nazionale di Bologna guidata dal direttore Luigi Gallo sarà quella dal titolo In Cielo in terra. San Francesco e Bologna tra Cinque e Seicento. Prodotta in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, l’esposizione esplora le trasformazioni iconografiche della figura del Santo in un momento cruciale per l’arte bolognese e non solo, il passaggio tra Rinascimento e Barocco.

La mostra, curata dal direttore Luigi Gallo e dalla storica dell’arte Elena Rossoni, presenta dipinti, disegni, libri illustrati e incisioni, partendo dalla grande quantità di opere dedicate a san Francesco realizzate dai pittori bolognesi. Un’occasione per valorizzare il ricco patrimonio del museo, in parte inedito al pubblico, affiancandolo con prestiti concessi da prestigiosi musei nazionali come la Galleria Borghese, i Musei Capitolini, La Pilotta di Parma e la Galleria Nazionale delle Marche.

(28 settembre 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







