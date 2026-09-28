Dal 29 settembre, su Rai Tre e canale 811 riparte “Basket Regione”, la rubrica della Tgr Rai dell’Emilia-Romagna. Ogni martedì, nel telegiornale delle 14, risultati, analisi tecniche e commenti con coach Stefano Michelini. Un appuntamento televisivo con il basket che si rinnova, in una tradizione ormai decennale.
Focus sulle squadre emiliano-romagnole di serie A e ampia panoramica sulla serie A2, anche quest’anno targata Raisport, ma non solo: ogni settimana spazio alla serie B con le partite più significative. Il tutto anche su www.tgr.rai.it/emiliaromagna.
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(28 settembre 2026)
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