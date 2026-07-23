Cento cultura e street food protagoniste su Rai 2 a “Il Trono del Gusto”, sabato 25 luglio

Sabato 25 luglio alle 11.15 Cento farà da protagonista nella trasmissione televisiva Il Trono del Gusto sulla rete pubblica Rai2, con le riprese che hanno interessato l’International Street Food in città lo scorso giugno. I conduttori sono andati alla scoperta di Cento attraverso tre tappe ricche di storia: la Rocca, Casa Pannini e la Pinacoteca Civica. Per chi non potrà seguire la diretta televisiva, la trasmissione sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma Raiplay.

(23 luglio 2026)

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