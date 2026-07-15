Bologna. Sorpreso mentre rovista nelle auto: arrestato dopo la violenta resistenza al personale della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Bologna ha proceduto all’arresto di un cittadino marocchino classe 2003 – irregolare sul territorio nazionale e privo di documenti d’identità – in quanto colto nel tentativo di impossessarsi di alcuni beni presenti all’interno di un’autovettura in sosta nei pressi di via Lipparini angolo Stendhal. L’intervento è scattato nella notte del 14 luglio a seguito di una segnalazione di un giovane che aveva notato il soggetto introdursi all’interno di alcune auto in sosta nel tentativo di rubare oggetti. Rintracciato in via Stendhal dagli operatori delle Volanti, il ventitreenne si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, durante le fasi di identificazione il soggetto avrebbe opposto resistenza, rifiutandosi di collaborare e avrebbe persino colpito il finestrino dell’auto di servizio con un pugno. Una volta immobilizzato, con non poca difficoltà, avrebbe continuato a dimenarsi colpendo ripetutamente con la testa il divisorio dell’auto di servizio procurandosi così lesioni. Dai controlli è emerso che il giovane aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione nonché da precedenti penali per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato pertanto arrestato per tentato furto aggravato e per resistenza a Pubblico Ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo.

(15 luglio 2026)

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