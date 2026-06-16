Torna “La cicala d’oro” concorso per stand-up comedian. A Teatri di Vita dal 23 giugno

Diciotto concorrenti per aggiudicarsi l’ambita Cicala d’Oro. È ai nastri di partenza la quinta edizione del concorso per stand-up comedian, che quest’anno ha come tema “Intelligenza Artificiosa”: chi sarà il comico o la comica ad aggiudicarsi il prezioso insetto-trofeo e un premio in denaro pari a 1000 euro? “La Cicala d’Oro” di quest’anno si svolgerà in tre tappe durante i tre mesi estivi, durante le quali saranno gli spettatori stessi a ‘votare’ con l’applausometro. I primi 9 concorrenti si contenderanno il posto in semifinale nella prima tappa di selezione dal 23 al 25 giugno; gli altri 9 si esibiranno nella seconda tappa dal 14 al 16 luglio. Poi, la tre-giorni del classico appuntamento con la comicità “Cuor leggero”, con le semifinali e le finali di Ferragosto davanti a una giuria di qualità, e alcuni ospiti d’eccezione.

La prima tappa di selezione, che rappresentano un’anticipazione di “Cuor leggero”, vedrà esibirsi Luigi Distefano, Daniele Menna, Giulia Pacchioli (23 giugno), Damiano Angelucci, Leonardo Alberto Lutrario, Alya (Ilaria Marelli) (24 giugno) e LaBenassi, Diego Garzino, Sapo (Jacopo Cossutta) (25 giugno). Nella seconda tappa toccherà a Stefano Dilauro, Nicola Iannarelli, Jesus Gabriel Polcaro (14 luglio), Alessio Cabbia, Walter Grossi, Pietro Maccabei (15 luglio) e Nicola De Giorgio, Davide Di Meglio, Ilaria Marchisio (16 luglio).

Le due tappe di selezione saranno arricchite dall’esibizione di due artisti molto originali della stand-up: Patrizia Bernardi con lo spettacolo “Io in modalità shuffle” (23-25 giugno) e il palestinese Alaa Shehada con lo spettacolo “The horse of Jenin” (14-16 luglio). L’appuntamento è negli spazi all’aperto di Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it).

“La Cicala d’Oro” e “Cuor leggero” fanno parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena; ed è realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.

(16 giugno 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







