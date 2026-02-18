Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

POLITICA

Dehor ristorante Yuzuya in Bolognina, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Ho contattato la proprietaria del Ristorante Yuzuya e le ho espresso la nostra disponibilità a collaborare per sostenere la sua attività. Come lei stessa scrive, la situazione in via Nicolò Dall’Arca è migliorata negli ultimi mesi, grazie agli interventi ripetuti di polizia di stato e polizia locale. Non possiamo abbassare la guardia proprio adesso. La incontrerò insieme ai nostri uffici già nei prossimi giorni. Quel ristorante è una luce importante davanti alla Stazione e fanno un lavoro straordinario”.

Così la nota di Matteo Lepore, Sindaco di Bologna.

