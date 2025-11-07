Tre giovanissimi, tutti minorenni, arrestati per rapina pluriaggravata a Bologna

Nella serata di sabato 1° novembre la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto tre giovanissimi di nazionalità italiana, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, per rapina pluriaggravata in concorso ai danni di due coetanei.

Intorno alle ore 19:00 due quindicenni italiani si trovavano all’angolo tra via dell’Indipendenza e via Righi quando sono stati avvicinati dai tre giovani, che li hanno minacciati e aggrediti fisicamente per impossessarsi dei loro effetti personali. Durante l’azione, mentre uno degli aggressori bloccava una vittima, l’altro puntava un coltello verso l’altro ragazzo, costringendolo a consegnare il borsello contenente 40 euro, per poi allontanarsi in direzione di Piazza VIII Agosto.

L’intervento tempestivo delle volanti ha consentito individuare e bloccare, a poca distanza, i tre soggetti di nazionalità italiana, con origini straniere, residenti a Bologna, rispettivamente del 2009, 2007 e 2010. All’esito dei controlli, uno dei fermati veniva trovato in possesso di una delle due banconote da 20 euro sottratta poco prima, mentre l’altro, del 2010, già gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e porto di armi o oggetti atti ad offendere, nascondeva nella cintura il coltello utilizzato per minacciare le vittime.

Alla luce degli elementi raccolti, della gravità dei fatti e della modalità violenta e organizzata dell’azione, i tre giovani sono stati arrestati in arresto dalla Volante del Commissariato Due Torri San Francesco per rapina pluriaggravata in concorso che, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, venivano collocati agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.

All’esito dell’udienza di convalida nei confronti dei tre giovani è stata disposta la misura della permanenza domiciliare con divieto di allontanarsi senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

(7 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







