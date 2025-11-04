Bologna, sospesa per cinque giorni la licenza di un compro oro in via Castiglione

La Questura di Bologna ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’esercizio di commercio di oggetti preziosi con sede in via Castiglione. Il provvedimento fa seguito a un controllo amministrativo effettuato il 16 ottobre scorso dal personale del Commissariato di P.S. “Due Torri – San Francesco”, nel corso del quale sono state riscontrate alcune irregolarità nella gestione dell’attività di compro oro.

Tra le violazioni accertate figurano la mancata compilazione progressiva del registro degli oggetti preziosi per il mese di ottobre, l’assenza di documentazione identificativa e fotografica per alcuni articoli trattati, e la non conformità delle bilance utilizzate, prive di doppio display e del previsto bollino di revisione periodica.

La Questura ha pertanto disposto la sospensione della licenza per cinque giorni, con obbligo di affissione all’ingresso del locale del cartello recante la dicitura “Chiuso su disposizione del Questore”.

(4 novembre 2025)

