“Bologna e CERSAIE: il futuro dell’abitare”, tra narrazioni e identità

Giovedì 18 settembre alle ore 17.30, nella suggestiva Sala della Cultura di Palazzo Pepoli, si terrà l’incontro dal titolo “Bologna e CERSAIE: il futuro dell’abitare”, che avrà come protagonista il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, punto di riferimento mondiale per design, innovazione e sostenibilità.

L’appuntamento, coordinato dal Prof. Roberto Grandi, curatore del progetto, vedrà la partecipazione di:

Maria Beatrice Bettazzi– Storica dell’Architettura e del Design

Angelo Dall’Aglio– Responsabile organizzativo CERSAIE

Massimo Iosa Ghini– Architetto e Designer

Catia Merenda– BOLD Founder

Gianpiero Calzolari– Presidente BolognaFiere Group

Un’occasione di dialogo per raccontare lo stretto legame tra Bologna e CERSAIE, ambasciatrice globale del made in Italy, e per riflettere sul futuro dell’abitare come spazio di innovazione, creatività e sostenibilità.

Attraverso il racconto dei protagonisti, emergerà come BolognaFiere rappresenti non soltanto un attore economico e imprenditoriale di primo piano, ma anche un elemento identitario e simbolico della città, capace di rafforzarne il posizionamento a livello internazionale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Prosegue così il ciclo di incontri “Prospettiva Bologna. Tra narrazioni e identità”, il percorso culturale che indaga il ruolo delle fiere nell’immaginario collettivo e nella costruzione dell’identità cittadina, intrecciando dimensioni economiche, culturali e simboliche, anche in formato podcast. Le puntate precedenti sono disponibili sulle principali piattaforme di ascolto: Arte Fiera, Bologna Children’s Bookfair e Autopromotec.

(16 settembre 2025)

