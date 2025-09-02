“Cuore di mito”, a Teatri di Vita una settimana a spasso nella mitologia

Una settimana dedicata al mito classico e alle sue riletture contemporanee, per riflettere su guerra e pace dalla classicità ai giorni nostri, dai conflitti greci a Gaza. Centrale è la rievocazione del ciclo di Troia, con tre spettacoli di grande intensità: Attorno a Troia del Teatro del Lemming (posti limitati), Come vent’anni fa di Akròama che recupera l’Ecuba di Euripide e Coefore di Galleria Toledo da Eschilo. Con uno sguardo al mito del Minotauro offerto da 9cTeatro con Pasifae Autodafé (in coproduzione con Teatri di Vita) e uno all’Oriente con Le vie del Buddha del Teatro del Loto. Fino a toccare la Storia attuale, con la performance Borgo Rafah di Teatri di Vita.
Cuoe di mito è curato da Teatri di Vita nell’ambito di “Bologna Estate 2025”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e di Emil Banca.
L’appuntamento è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) da martedì 9 a domenica 14 settembre (a eccezione dello spettacolo Pasifae Autodafé, in programma a Teatri di Vita Studio, via del Pratello 90/a).
L’abbonamento complessivo agli spettacoli è di 39 euro.
Pasifae Autodafé
di e con Andrea Mattei
direzione Davide Tortorelli
fotografia Nicolas Labati
produzione 9C Teatro APS in coproduzione con Teatri di Vita
9-10-11-12 settembre, ore 19
13-14 settembre, ore 21
Coefore
drammaturgia e regia Laura Angiulli
con Alessandra D’Elia, Caterina Pontrandolfo, Valentina Martiniello, Paolo Aguzzi, Andrea Palladino
ambientazione Rosario Squillace
luci Cesare Accetta
elaborazione musicale Mario Gabola
direzione tecnica Lucio Sabatino
assistente regia Luca Cristiano
best boy Munasinha Mudiyansel Samantha
produzione Il Teatro Coop. Stabile d’Innovazione Galleria Toledo
9-10 settembre, ore 21
Borgo Rafah
produzione Teatri di Vita
9-10 settembre, ore 22
Le vie del Buddha
ovvero: il Ground Zero d’Oriente nella Valle degli uomini che pregano verso Occidente
di Stefano Sabelli
musiche dal vivo a cura di Jennà Romano
produzione Teatro del Loto – Teatrimolisani
11-12 settembre, ore 21
Come vent’anni fa
drammaturgia e regia Lelio Lecis
con Tiziana Martucci
spazio scenico Valentina Enna
costumi Marco Nateri
assistente costumi Chiara Spada
direzione tecnica Lele Dentoni
assistente tecnico Nicola Pisano
musiche Bob Dylan
musiche originali Mauro Palmas
arrangiamenti musicali Riccardo Leone
produzione Akròama
11-12 settembre, ore 22
13-14 settembre, ore 21.30
Attorno a Troia
Ilio Troiane Aeneas
con Diana Ferrantini, Marina Carluccio, Nicole Crespi, Veronica Di Bussolo, Maddalena Dal Maso, Chiara Tosti, Katia Raguso, Elena Fioretti
drammaturgia musica e regia Massimo Munaro
foto Marina Carluccio
produzione Teatro del Lemming
13-14 settembre, ore 18 – 18.45 – 19.30 – 20.15 (posti limitati)
Info sugli spettacoli: www.teatridivita.it.
(2 settembre 2025)
