“Cuore di mito”, a Teatri di Vita una settimana a spasso nella mitologia

Una settimana dedicata al mito classico e alle sue riletture contemporanee, per riflettere su guerra e pace dalla classicità ai giorni nostri, dai conflitti greci a Gaza. Centrale è la rievocazione del ciclo di Troia, con tre spettacoli di grande intensità: Attorno a Troia del Teatro del Lemming (posti limitati), Come vent’anni fa di Akròama che recupera l’Ecuba di Euripide e Coefore di Galleria Toledo da Eschilo. Con uno sguardo al mito del Minotauro offerto da 9cTeatro con Pasifae Autodafé (in coproduzione con Teatri di Vita) e uno all’Oriente con Le vie del Buddha del Teatro del Loto. Fino a toccare la Storia attuale, con la performance Borgo Rafah di Teatri di Vita.

Cuoe di mito è curato da Teatri di Vita nell’ambito di “Bologna Estate 2025”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e di Emil Banca.

L’appuntamento è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) da martedì 9 a domenica 14 settembre (a eccezione dello spettacolo Pasifae Autodafé, in programma a Teatri di Vita Studio, via del Pratello 90/a).

L’abbonamento complessivo agli spettacoli è di 39 euro.

Pasifae Autodafé

di e con Andrea Mattei

direzione Davide Tortorelli

fotografia Nicolas Labati

produzione 9C Teatro APS in coproduzione con Teatri di Vita

9-10-11-12 settembre, ore 19

13-14 settembre, ore 21 Coefore

drammaturgia e regia Laura Angiulli

con Alessandra D’Elia, Caterina Pontrandolfo, Valentina Martiniello, Paolo Aguzzi, Andrea Palladino

ambientazione Rosario Squillace

luci Cesare Accetta

elaborazione musicale Mario Gabola

direzione tecnica Lucio Sabatino

assistente regia Luca Cristiano

best boy Munasinha Mudiyansel Samantha

produzione Il Teatro Coop. Stabile d’Innovazione Galleria Toledo

9-10 settembre, ore 21 Borgo Rafah

produzione Teatri di Vita

9-10 settembre, ore 22

Le vie del Buddha

ovvero: il Ground Zero d’Oriente nella Valle degli uomini che pregano verso Occidente

di Stefano Sabelli

musiche dal vivo a cura di Jennà Romano

produzione Teatro del Loto – Teatrimolisani

11-12 settembre, ore 21 Come vent’anni fa

drammaturgia e regia Lelio Lecis

con Tiziana Martucci

spazio scenico Valentina Enna

costumi Marco Nateri

assistente costumi Chiara Spada

direzione tecnica Lele Dentoni

assistente tecnico Nicola Pisano

musiche Bob Dylan

musiche originali Mauro Palmas

arrangiamenti musicali Riccardo Leone

produzione Akròama

11-12 settembre, ore 22

13-14 settembre, ore 21.30 Attorno a Troia

Ilio Troiane Aeneas

con Diana Ferrantini, Marina Carluccio, Nicole Crespi, Veronica Di Bussolo, Maddalena Dal Maso, Chiara Tosti, Katia Raguso, Elena Fioretti

drammaturgia musica e regia Massimo Munaro

foto Marina Carluccio

produzione Teatro del Lemming

13-14 settembre, ore 18 – 18.45 – 19.30 – 20.15 (posti limitati)

Info sugli spettacoli: www.teatridivita.it.

(2 settembre 2025)

