Bologna. Le strisce blu in zona Andrea Costa verranno rifatte dall’impresa che aveva eseguito i lavori e che non ha rispettato il procedimento

Le strisce blu, eseguite ieri mattina in modo errato in alcune vie in zona Andrea Costa da un’impresa incaricata da Bomob che operava per la prima volta a Bologna, verranno rifatte dallo stesso fornitore. Questo dopo la richiesta in tal senso del Comune di Bologna che già ieri aveva ricevuto alcune segnalazioni da cittadini giustamente stupefatti.

Bomob si è scusata per l’operato del proprio fornitore ed ha già invitato l’impresa a svolgere una ricognizione del lavoro svolto finora per individuare le non conformità ed intervenire non appena il fondo stradale sarà asciutto dopo le precipitazioni odierne. L’errore riguarderebbe solo alcuni metri quadri. Si consideri che ogni anno il concessionario è impegnato al ripasso della segnaletica per circa 15.000 metri quadri di strisce blu.

Normalmente il procedimento funziona in questo modo: alcuni giorni prima dell’intervento di rifacimento delle strisce vengono posti dei cartelli di preavviso per consentire alle auto di spostarsi. In questo caso l’impresa – a causa anche del periodo estivo e di ferie – si è trovata diverse auto parcheggiate nonostante i cartelli ed ha eseguito il lavoro con le auto parcheggiate mentre avrebbe dovuto interrompere la posa delle strisce nei punti in cui erano presenti le auto per concludere successivamente il lavoro.

(25 luglio 2025)

