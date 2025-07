Continuano i controlli della Questura contro il gioco d’azzardo illecito. Sospesa la licenza di un locale in zona San Donato

di Redazione Bologna

Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione delle autorizzazioni relative all’esercizio del gioco lecito presso un pubblico locale sito in via Larga a Bologna, per la durata di 15 giorni.

Il 18 luglio, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato dei controlli in zona San Donato finalizzati al rispetto del regolamento vigente per il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo e lecito; in tale ambito è stato accertato che all’interno dell’esercizio, ben 13 apparecchiature SLOT E V.L.T. erano accese oltre l’orario consentito violando l’Ordinanza sindacale in materia. La stessa prevede, infatti, l’accensione o apertura degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17: alle ore 22.00, compreso nei giorni festivi.

Il proprietario dell’attività è stato già diffidato in passato in quanto in diverse occasioni accertate dagli Operatori, non attemperava a tale ordinanza.

Per quanto detto, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto, di una durata pari a 15 giorni, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la salute e l’ordine pubblico.

(21 luglio 2025)

