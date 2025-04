Cittadino irregolare in Italia si scaglia contro gli agenti di Polizia: arrestato

Nel pomeriggio di lunedì 21 aprile, personale della Polizia Ferroviaria di Bologna ha tratto in arresto un cittadino ghanese, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, per i reati di lesioni finalizzate alla resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.

Gli eventi si sono verificati verso le 18,00 in Piazza Medaglie D’Oro, di fronte alla stazione centrale di Bologna, quando i viaggiatori del bus 33 hanno segnalato la presenza di una persona molesta a bordo facendo intervenire gli agenti della Polizia Ferroviaria, che avvicinato il molestatore e richieste le generalità, hanno ottenuto in risposta una violenta aggressione. Infatti l’uomo si è scagliato contro di loro facendone nascere una violenta colluttazione in cui gli operatori sono stati colpiti con calci e pugni, costringendo uno di questi a ricorrere alle cure sanitarie presso il CAU di Bologna.

Condotto negli uffici di Polizia o straniero che ha sempre mantenuto una condotta violenta ed aggressiva, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso anche di un “anello tirapugni” che è stato sequestrato.

L’uomo è stato trattenuto negli Uffici della Polizia Ferroviaria del binario 1 a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nella mattinata di ieri, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, per lo straniero è stato disposto il divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.

(24 aprile 2025)

