Al Teatro Dehon Andrea Perroni in “La Fine del Mondo”

Andrea Perroni, protagonista di una carriera tra cinema, televisione e teatro, torna in scena con “La Fine del Mondo”, con un tour prenderà ufficialmente il via al Teatro Dehon di Bologna giovedì 27 febbraio ore 21.

Reduce dal recente successo cinematografico in “Dove osano le cicogne” di Fausto Brizzi, pellicola che ha consacrato ulteriormente il suo talento grazie al caloroso plauso di pubblico e critica, Andrea Perroni torna alle sue radici teatrali con un’opera che promette di coniugare riflessione e ironia, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tanto esilarante quanto profondo. Un’idea innovativa per il teatro contemporaneo. Partendo da un’affascinante ipotesi scientifica — secondo cui il cervello continuerebbe a funzionare per 15 minuti dopo l’arresto del cuore — Perroni intreccia, con la sua inconfondibile maestria, una narrazione che analizza le contraddizioni del nostro tempo. Siamo eredi di una società dominata dalla paura e dalla tecnologia, nostalgici del passato, ma al contempo protagonisti di un presente più prospero.

La riflessione di Perroni si snoda tra le nostre aspirazioni ecologiche spesso disattese e l’orgoglio per i simboli imperituri della cultura italiana, come la pizza e i paesaggi mozzafiato. In questo quadro, la risata emerge come unica certezza, una forza universale capace di esorcizzare le ansie del futuro.

Una carriera tra successi e riconoscimenti

Andrea Perroni ha costruito un percorso artistico brillante e variegato, passando con disinvoltura dal palcoscenico teatrale al grande schermo. Con la sua capacità unica di raccontare la complessità del presente, ha saputo conquistare il cuore degli spettatori e il rispetto della critica. La Fine del Mondo si pone come un ulteriore tassello in questo straordinario mosaico, una produzione che coniuga introspezione e intrattenimento, consolidando Perroni tra i grandi protagonisti della scena artistica contemporanea.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Lo spettacolo è prodotto da SBAM PRODUZIONI S.R.L.S. di Agostino Greco e MAXIMO EVENT di Nicolò Innocenzi.

(20 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata