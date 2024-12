Dichiarazione del sindaco Matteo Lepore per l’elezione di Maurizio Fabbri

di Redazione Bologna

“Vivissime congratulazioni a Maurizio Fabbri per l’elezione a Presidente dell’Assemblea regionale, l’elezione di un ex sindaco dell’Appennino a questa carica prestigiosa è un segnale di attenzione importante verso tutte le aree interne della Regione e agli amministratori dei Comuni. A lui auguri di buon lavoro, saprà svolgere con autorevolezza questo incarico. Vorrei ringraziare, inoltre, la Presidente uscente Emma Petitti per l’importante lavoro svolto in questi anni, per aver speso la sua alta funzione sempre in difesa e nella promozione dei diritti”.

Il Sindaco Lepore “A Valentina Orioli va un enorme grazie per questi anni di intenso lavoro insieme. Anni nei quali abbiamo condiviso tanto anche sul piano personale. Negli ultimi giorni ci siamo confrontati su questa sua decisione e le faccio i migliori auguri per tutto, con l’auspicio di poter continuare a collaborare insieme in futuro in altre forme. Anche per la necessità di dare continuità ai tanti e fondamentali progetti della mobilità nominerò a breve un nuovo assessore”.

Così una nota stampa del Comune di Bologna.

(13 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata