In prima nazionale il documentario “The Last Sky” (2024) alla presenza del regista Nicholas Hanna

di Redazione Bologna

Cosa c’è dietro la guerra di Israele a Gaza? Perché così tanti palestinesi sostengono la lotta armata? Perché Israele e Hezbollah sono sull’orlo di una guerra su vasta scala? In questo duro documentario d’esordio, l’avvocato libanese-australiano Nicholas Hanna esplora queste domande e il contesto cruciale ampiamente ignorato dai media tradizionali. Girato in Libano e nella Palestina occupata, “The Last Sky” (il cui titolo è ispirato a una poesia del poeta palestinese Mahmud Darwish) è un documentario imperdibile per chiunque sia interessato a comprendere l’attuale guerra di Gaza e l’escalation del conflitto nella regione.

“The Last Sky” viene presentato per la prima volta in Italia a cura di Assopace Palestina, a Bologna (Nuovo Cinema Nosadella, via L. Berti 2/7, 6 dicembre, ore 19.15) e a Roma (ESC Atelier Autogestito, via dei Volsci 169, 8 dicembre, ore 18), alla presenza del regista, che introdurrà e risponderà alle domande del pubblico. Per volontà della produzione cinematografica e del regista, il ricavato dell’incasso sarà devoluto alle organizzazioni che stanno portando gli aiuti umanitari a Gaza e in Libano.

Girato nel 2004 e nel 2024, “The Last Sky” si concentra sulla prospettiva altamente rilevante ma quasi del tutto trascurata dei rifugiati palestinesi in Libano, attingendo anche alle esperienze personali di Hanna nella regione negli ultimi 20 anni. Con candore e coraggio rinfrescanti, il film affronta un argomento generalmente considerato troppo controverso per la discussione pubblica in Occidente, la “resistenza armata” contro Israele, ed esamina perché è così popolare tra ampi segmenti della società palestinese e libanese.

Il film è stato presentato la prima volta in giugno in Australia, e successivamente in Libano, Canada, Usa e in vari Paesi europei.

(2 dicembre 2024)

