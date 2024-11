La Questura di Bologna contro la violenza alle donne

In occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la cui ricorrenza, istituita dall’O.N.U. nel 1960, cade il 25 Novembre, la Questura di Bologna ha organizzato una serie di iniziative, volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema.

In particolare, lunedì in piazza Maggiore angolo Farmacia Comunale, sarà presente dalle ore 8:30 alle 14:00, personale di Polizia specializzato in materia di violenza di genere appartenente alla Divisione Anticrimine, al Compartimento Polizia Postale (C.O.S.C. – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica) e alla Polizia Scientifica, con il compito di esporre gli strumenti previsti per la prevenzione di tutte le forme di violenza manifestate contro le donne: da quella psicologica a quella fisica, dal cosiddetto stalking alla violenza domestica ed economica, comprese le violenze commesse con dispositivi informatici, estremamente subdole e in via di sempre crescente diffusione.

Sarà, dunque, allestito uno spazio espositivo, munito di monitor per la proiezione di alcuni video con contenuti riguardanti la violenza di genere e con indicazioni per contrastarla, con un momento formativo espressamente dedicato a tre classi dell’Istituto Comprensivo n. 20 “Giosuè Carducci”.

L’obiettivo perseguito è quello di cogliere l’occasione della ricorrenza del 25 Novembre per farne un momento utile per la riflessione, nonché per la diffusione e condivisione di informazioni sul fenomeno della violenza di genere e sugli strumenti di tutela per chi la subisce, soffermandosi sul ruolo fondamentale svolto dalle Istituzioni e, specificamente, dagli operatori della Polizia di Stato.

Un’attenzione particolare verrà dedicata al provvedimento dell’ammonimento del Questore, quale strumento per garantire alla vittima una tutela anticipata e più rapida nel frenare comportamenti violenti, interrompendo il cosiddetto “ciclo della violenza” ed evitando che possa sfociare in conseguenze ulteriori. Da Gennaio 2024 ad oggi sono n. 94 gli ammonimenti emessi dal Questore di Bologna e vi è stato solo un caso di recidiva nei comportanti violenti da parte dei destinatari del provvedimento, il che dimostra l’efficacia, quasi assoluta, dello strumento sopra descritto ai fine della prevenzione e repressione della violenza di genere

Sempre nel quadro di tali iniziative, la Dr.ssa Raffaella Alecci, Vice Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, interverrà alla Seduta Solenne del Consiglio Comunale espressamente prevista in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e incontrerà la stampa alle 11 presso gli stand della Polizia di Stato in Piazza Maggiore.

Iniziative dello stesso tenore verranno organizzate a San Giovanni in Persiceto dove la dott.ssa Gabriella PANARACE, Vice Questore e Dirigente del Commissariato di P.S., ha organizzato con il Comune una serie di attività tra cui: un incontro dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la sala comunale con gli alunni di alcune classi dell’istituto di Istruzione Superiore “Marcello Malpighi”; un gazebo in Piazza del Popolo, dalle ore 15 alle 19, con personale della Polizia di Stato per la divulgazione di materiale informativo sul tema della violenza di genere.

Infine, anche ad Imola il personale del Commissariato di P.S. ha predisposto un gazebo in Piazza Matteotti lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e martedì in via Mazzini dalle ore 9 alle 12, con appartenenti alla Polizia di Stato al fine di dare informazioni e consigli per la prevenzione della violenza di genere.

(23 novembre 2024)

