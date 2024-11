Muore una donna in Piazza Maggiore. La dichiarazione dell’assessore al Welfare

“Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione comunale e del Sindaco di Bologna il cordoglio per la morte della signora, trovata questa mattina senza vita in Piazza Maggiore, accanto al Palazzo Comunale. Per quanto ricostruito sin ora, si tratta di una signora italiana con disabilità motoria, residente a Vergato, conosciuta e in carico ai Servizi Sociali di quel territorio e da loro collocata presso una struttura residenziale sociosanitaria (casa di riposo) di Porretta Terme dove aveva accoglienza. La signora negli anni, sempre nella responsabilità dei Servizi di quel territorio, ha alternato momenti in cui ha accettato una accoglienza in casa e in strutture sanitarie e sociosanitarie, ad altri dove è prevalsa la vita di strada. In questo momento era in accoglienza nella struttura di Porretta da cui si è allontanata nei giorni scorsi fino al ritrovamento di questa mattina. Abbiamo lungo la giornata di oggi parlato con la responsabile del Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, che conosce la signora, la sua storia e ci ha rappresentato la continuità di interventi messi in campo per accompagnare la condizione e le scelte della signora”.

Così una nota stampa dell’assessore al Welfare del Comune di Bologna.

(5 novembre 2024)

