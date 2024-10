Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna: due morti

Un gran botto dopo le 17 e poi l’esplosione allo stabilimento della Toyota Material Handling di Bologna. La ditta produce carrelli elevatori, c’è stata un’esplosione probabilmente innescata da un compressore, 24 ore prima che si svolgesse uno sciopero delle maestranze per la sicurezza sul lavoro.

Sono morti Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, tre anni in meno. Undici sono le persone rimaste ferite, due in gravi condizioni.

Il sito produttivo è uno dei più importanti del Bolognese: occupa 850 dipendenti, ha avuto una grande grande espansione negli ultimi anni. Al momento dell’esplosione c’erano in azienda 300 dipendenti. Uno sciopero per avere maggiore sicurezza sul lavoro era stato già organizzato in passato.

(24 ottobre 2024)

