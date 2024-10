Maltempo in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese. Disagi su strade e ferrovie

Ore molto complicate di lotta durissima contro un’ondata di maltempo che ancora non ha dato tregua e colpisce da Milano alla Sicilia, attraversa Emilia-Romagna e Toscana e Veneto. A Cesenatico sono caduti 70mm di pioggia che hanno messo i crisi rete fognaria e sottopassi. Sospesa la circolazione ferroviaria. Paralizzata anche la Sicilia dopo la pesantissimi siccità delle scorse settimane. Allerta arancione in Calabria, dove per la colta dei danni è presto, e in Basilicata.

Tornano i disagi a Bagnacavallo, nel ravennate, dove è stata disposta l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di maltempo.

(20 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata