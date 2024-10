Consiglio comunale, un minuto di silenzio in solidarietà con le persone colpite dall’alluvione

In apertura del Consiglio comunale, la Presidente è intervenuta per esprimere “a nome mio e di tutto il Consiglio, vicinanza e solidarietà verso coloro che sono stati colpiti dall’alluvione a Bologna, e in città metropolitana. Rivolgiamo un doveroso ringraziamento ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, alle forze dell’ordine, ai volontari, ai numerosissimi volontari che stanno lavorando a fianco delle persone colpite per affrontare questa emergenza. Dedichiamo un pensiero particolare al giovane di Pianoro, Simone Farinelli, di 20 anni, che ha perso la vita travolto dalla piena del torrente Zena. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia. Questa tragedia, insieme alle esondazioni e agli allagamenti delle ultime ore impongono sicuramente una riflessione congiunta su quanto accade in occasione di eventi climatici, che purtroppo si stanno rivelando sempre meno eccezionali, e una riflessione importante sulla necessità di un agire comune – lo sottolineo – per la messa in sicurezza dei nostri territori”.

Al termine il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio.

(21 ottobre 2024)

