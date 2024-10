Maltempo in Emilia Romagna: evacuate San Lazzaro, Selva Malvezzi, Budrio e Traversara. Allagamenti in Romagna

Una nuova giornata molto complicata, e una nottata che si preannuncia peggio delle precedenti: è la cartina rossa dell’Emilia-Romagna, con Bologna, Modena e Reggio Emilia aree a forte rischio, insieme alla Romagna che in parte è già finita sott’acqua. Un’altra volta. Si segnalano allagamenti a Cesenatico, Gatteo Mare e Bellaria Igea Marina (qui le immagini di Faenza relative alle scorse settimane).

Nel resto dell’Emilia-Romagna l’allerta è arancione, confermata anche per domenica 20 con Nello Musumeci a firmare il decreto che dispone lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di protezione civile. Per farla pagare alla Regione da lunedì con dichiarazioni raccapriccianti. Fossero le prime. Non saranno le ultime. A Bologna parchi chiusi, preoccupano fiumi e torrenti.

(19 ottobre 2024)

