Sport. Olimpiadi e paralimpiadi: da Julio Velasco a Gregorio Paltrinieri fino a Giulia Ghiretti, premiati in Regione i protagonisti emiliano-romagnoli a Parigi 2024

Giornata di festa per lo sport regionale a Bologna. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 hanno visto brillare numerosi atleti dell’Emilia-Romagna e la presidente facente funzioni, Irene Priolo, ha voluto rendere loro omaggio, consegnando, insieme a Andrea Dondi, presidente CONI Emilia-Romagna e Davide Scazzieri, vicepresidente regionale CIP (Comitato italiano paralimpico), un riconoscimento per l’impegno e la determinazione profusi in una mattinata dalle grandi emozioni.

Dieci gli atleti presenti, capaci di conquistare 11 medaglie: sette alle Olimpiadi e quattro alle Paralimpiadi. “Sportivi straordinari”, come recita la targa della Regione, che intende ringraziare a nome di tutta l’Emilia-Romagna i protagonisti di Parigi 2024, compreso chi è arrivato a un soffio dal podio, conquistando il quarto posto.

La cerimonia, introdotta dal capo della segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi, si è svolta questa mattina nella Sala 20 Maggio, alla presenza di Andrea Dondi, presidente CONI Emilia-Romagna e Davide Scazzieri, vicepresidente regionale CIP (Comitato italiano paralimpico). Ospite d’onore, l’allenatore che ha guidato all’oro la squadra femminile di pallavolo italiana, Julio Velasco, che da tempo risiede nel bolognese.

“In Emilia-Romagna vince lo sport. Abbiamo deciso di investire sulla nostra Regione come vera e propria Sport Valley italiana ed è stato un passo strategico – ha detto la presidente Priolo-: lo testimoniano anche i risultati di questi atleti straordinari alle Olimpiadi di Parigi. Siamo molto orgogliosi di voi e questa giornata è un tributo al vostro successo e in particolare al valore dei vostri sforzi per giungere alle più alte vette sportive”.

“Ci auguriamo che il vostro esempio, le vostre storie di eccellenza, possano ispirare nuove generazioni di atleti. E che possano rappresentare un ulteriore stimolo allo sviluppo dello sport di base su cui la Regione ha investito tantissimo in questi anni, in particolare sulle infrastrutture, imprescindibili per favorire la pratica, e a sostegno delle associazioni e delle centinaia di volontari che donano il proprio tempo e la propria passione senza chiedere nulla in cambio”.

Gli atleti presenti e premiati

Questi gli atleti presenti e premiati: il capitano della squadra italiana Gregorio Paltrinieri (argento nuoto 1500 stile libero, e medaglia di bronzo 800 stile libero); Elisa Iorio (argento, ginnastica artistica femminile a squadre), Alessia Maurelli (bronzo, ritmica a squadre); Luigi Samele (bronzo, sciabola individuale maschile), Luca Rambaldi (argento, canottaggio 4 di coppia maschile) e Bovolenta Alessandro e Giovanni Sanguinetti (4° posto, pallavolo maschile) e i paralimpici: Giulia Ghiretti (medaglia d’oro, nuoto), Carlotta Ragazzini (bronzo, tennistavolo WS3) e Emanuele Lambertini (quarto posto, fioretto e spada).

(25 settembre 2024)

