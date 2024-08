Si apre a Bologna la 7ª edizione di Scenario Festival, domenica 1 settembre alle ore 17 all’Auditorium di DAMSLab

La settima edizione di Scenario Festival 2024 si aprirà domenica 1 settembre (ore 17) all’Auditorium di DAMSLab, con un omaggio teatrale a Alessandra Belledi e Stefano Cipiciani, ai quali il festival è dedicato, entrambi scomparsi negli scorsi mesi. Saranno gli artisti di Scenario a ricordarli, attraverso il loro teatro, con azioni performative e testimonianze video, precedute dal saluto di Elena Di Gioia, delegata alla cultura di Bologna e Città metropolitana, che ricorderanno il fondamentale impegno con il quale i due operatori teatrali hanno sostenuto il progetto di Scenario a favore delle giovani generazioni. A loro si rivolgerà direttamente Marco Baliani, fondatore e ideatore di Scenario nel 1987, con un ricordo in forma di lettera dal titolo Remembere (fra remember e rimembranze). Seguiranno due brevi video, a cura di Federico Tovani, che restituiranno le visioni teatrali di Alessandra e Stefano attraverso le loro parole e le loro azioni. Le dediche proseguiranno con sette compagnie a loro particolarmente vicine, rappresentative di centinaia di artisti che hanno legato a Scenario tappe importanti del loro percorso. Babilonia Teatri, Marta Cuscunà, Fratelli Dalla Via, Patrizio Dall’Argine, Fabrizio Pallara, Sotterraneo, Compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante, presenteranno momenti di teatro, originali o tratti da spettacoli, dando la parola al teatro che al loro lavoro deve un tributo di riconoscenza speciale. Con Alessandra e Stefano se ne sono andati interi patrimoni di esperienze, raccolti e prodotti negli anni cruciali in cui si è formato il teatro di innovazione, una storia fatta di battaglie culturali e organizzative, di conquiste di spazi e di invenzione di modelli di gestione, alla quale hanno contribuito significativamente, per poi continuare a nutrirla di possibilità, attraverso un’azione militante che ha trovato in Scenario un luogo di elezione e di passione. Un lascito del cuore e dell’esperienza che la comunità di Scenario intende mantenere vivo e custodire ripartendo dagli artisti, in un dialogo che continua.

Tra gli altri appuntamenti della giornata: l’inaugurazione di “Komos”, mostra di dipinti di Patrizio Dall’Argine (ore 16.15, DAMSlab/Hall) e “Kafka e la bambola viaggiatrice” del teatrodelleapparizioni, regia di Fabrizio Pallara (ore 21, Giardino del Cavaticcio).

Scenario Festival proseguirà nell’area della Manifattura delle Arti sino al 4 settembre con la Finale del Premio Scenario infanzia e adolescenza 2024, spettacoli per ragazzi e tout public, talk, mostra di dipinti, laboratori, un progetto dell’Associazione Scenario ETS, direzione artistica di Cristina Valenti, realizzato con DAMSLab/La Soffitta-Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, con il contributo di MiC-Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, in collaborazione con Teatro Dehon, Settore Musei Civici Bologna | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Il Cameo, Cronopios, Cassero LGBTQIA+Center e con MET -Teatro Metastasio Stabile Pubblico della Toscana, L’Arboreto – Teatro Dimora Mondaino, Teatro Due Mondi, Hystrio Festival.

Info e prenotazioni

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per gli spettacoli serali: ingresso gratuito con prenotazioni su eventbrite.it. I posti prenotati saranno garantiti fino all’ora dell’evento. In caso di posti ancora disponibili: ingresso libero fino ad esaurimento, con apertura di lista d’attesa a partire da mezz’ora prima. Indicazioni sul sito www.associazionescenario.it.

Info: www.associazionescenario.it | FB @Associazione Scenario | Instagram @Associazione Scenario.

(31 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata