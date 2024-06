Tour de France a Bologna, 100 mila persone in strada. Un successone

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le persone e le istituzioni impegnate in questi giorni, e oggi in particolare, che con il loro lavoro hanno contribuito al grande successo della tappa bolognese del Tour de France che ha visto circa 100mila persone in strada.

Un grazie dunque ai volontari e alle volontarie, a tutto il personale del Comune di Bologna, agli operatori e alle operatrici della Polizia locale, del 118 e di tutte le forze dell’ordine. Per quanto riguarda lo sciopero della Polizia locale indetto per oggi si rende noto che hanno aderito 159 persone su 258 previste in servizio (escluso il turno serale che deve ancora essere conteggiato).

Grazie anche alla collaborazione con le altre istituzioni impegnate, non si sono registrati disservizi. Così un comunicato stampa dell’amministrazione comunale.