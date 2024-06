Fa il viaggio con Ilaria Salis, “Senza rivolgerle la parola”. E se ne vanta pure

di G.G.

Quando l’ha vista in auto ha pensato: “Ma allora è vero che l’hanno eletta” e si è “stupita”. Perché deve esserle apparsa una novità? E’ sconvolta Lara Magoni al suo primo viaggio a Bruxelles, perché costretta a condividere il transfer con Ilaria Salis. Ci son problemi di difficile soluzione del resto, come insegnano le promesse mai mantenute di Meloni presidente del Consiglio. E non è una questione di ascelle pesanti. Così, nella breve cronaca di un disagio della deputata europea e della sua nuova esperienza di europarlamentare regalata al Corriere, Lara Magoni, al suo primo viaggio a Bruxelles, racconta dei dolori del dover condividere un’auto con Ilaria Salis.

Che disperazione magnissima. Un disagio risolto (?) con un azione altruistica che parte dallo smarrimento dell’autista che non conosceva M.me Salis e “io gliel’ho indicata”. Che buon cuore. Poi il viaggio dove “Non ho aperto bocca”, ammette Magoni al Corriere. Magari pensando di far bene a descrivere senza volerlo questa insopportabile tendenza di certe destre impresentabili alla divisione in buoni e cattivi dove i cattivi sono sempre gli altri con condimento di racconti al Corriere dove si manifesta il proprio disagio per essere stati costretti a ignorare un altro essere umano. Quanta tristezza in tutto questo.

P.S. Non ho votato Ilaria Salis e non credo sia stata una buona idea candidarla. Lo scrivo a beneficio di chi legge dietro le righe quello che non è scritto nemmeno nelle righe stesse. E non risulta essere, Ilaria Salir, l’unica eletta in parlamento con qualche “carico pendente” con la Giustizia. Sia detto con rispetto. Ché qualcuno bisogna pure che lo manifesti.

(29 giugno 2024)

