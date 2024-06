Ordine pubblico, due giovani accompagnati in Questura

di Redazione Bologna

Continua anche oggi il servizio di ordine pubblico disposto dalla Questura di Bologna, presso il Parco Don Bosco per l’abbattimento di alcuni alberi da parte di una ditta incaricata dal Comune. Mentre nella giornata di ieri non sono state registrate particolari criticità, dalle ore 6 della mattinata odierna il servizio si è rivelato da subito problematico per la presenza nell’area di circa 50-60 persone, riconducibili al comitato di protesta “Besta”, posizionate all’interno del parco in modo da ostacolare la realizzazione dei lavori programmati.

In particolare, i manifestanti si sono posizionati in più punti del Parco impedendo agli operai di avvicinarsi agli alberi, sedendosi e sdraiandosi alla base degli stessi, oppure legandosi e posizionandosi addirittura sopra i rami. Gli operatori di Polizia hanno cercato il dialogo per convincere i manifestanti a desistere dalla loro condotta, senza successo, in quanto questi ultimi gli resistevano passivamente e attivamente con aggressioni verbali e insulti. Alcuni dei manifestanti che si erano seduti ai piedi degli alberi venivano, dunque, sollevati e accompagnati poco distante; i gruppi più folti che continuavano con un atteggiamento ostile venivano respinti con leggere spinte e in alcuni casi con l’uso degli scudi, senza l’uso di manganelli.

Un manifestante, un ragazzo italiano, che si era posizionato su un albero e ha colpito con un pugno un operatore del Reparto Mobile che cercava di farlo scendere, veniva condotto presso i locali Uffici della Questura al fine di procedere nei termini di legge; veniva accompagnata anche una ragazza italiana che ha colpito con uno schiaffo un operatore della Digos. Nonostante le gravose difficoltà, il servizio di ordine pubblico ha permesso fino ad ora l’abbattimento di circa 8 alberi, garantendo parte delle operazioni di abbattimento in programma per la giornata odierna.

(20 giugno 2024)

