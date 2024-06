Stefano Bonaccini sfonda le 389mila preferenze

Il governatore uscente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ottiene uno straordinario risultato personale totalizzando 389.018 preferenze nella circoscrizione Nord-Est. La segretaria Elly Schlein è oltre le 122mila nella circoscrizione Centro-Isole che la vedeva capolista. E’ il risultato più eclatante delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno che ha visto il PD in grandissimo spolvero oltre il 24% delle preferenze a poco più di quattro punti dal partito personale di Giorgia Meloni.

I risultati delle elezioni europee in Emilia-Romagna certificano la maggioranza dei voti per il Partito democratico, che supera il 36% in netto incremento rispetto alle ultime politiche quando raccolse il 28%.

(10 giugno 2024)

