Il Partito Democratico sfonda il 36% in regione: cresce anche Avs

I risultati delle elezioni europee in Emilia-Romagna certificano la maggioranza dei voti per il Partito democratico, che supera il 36% in netto incremento rispetto alle ultime politiche quando raccolse il 28%. Interessante il dato della Lega che, nonostante gli attacchi scomposti a Bonaccini o forse proprio per quello non solo è sotto di circa 6 volte al voto del PD, ma è superata anche dall’Alleanza Verdi Sinistra.

Grandissimo numero di preferenze personali nella circoscrizione Nord-Est anche per Giorgia Meloni che supera quota 495mila evidenziando come Fratelli d’Italia sia, di fatto, esclusivamente Giorgia Meloni. Dietro di lei piccoli rappresentanti di quasi nessuna rilevanza politica.

(10 giugno 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata