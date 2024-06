Bologna Portici Festival, gli appuntamenti di sabato 8 e domenica 9 giugno

di Redazione Bologna

Fittissimo il programma del weekend che chiude la seconda edizione di Bologna Portici Festival, la grande festa urbana del Comune di Bologna per celebrare i portici Patrimonio UNESCO e la grande ricchezza creativa di Bologna, con centinaia di artiste e artisti che hanno voluto rendere omaggio alla città con produzioni originali.

Sabato 8 giugno è la giornata delle De.Co.: burattinai, scalpellini, suonatori di ocarine di Budrio e merlettaie sono protagonisti de Il cuore nelle mani, l’installazione narrante a Palazzo Malvezzi, a cura di Città metropolitana, dedicata ai saperi tradizionali, che resterà aperta fino a domenica (dalle 10 alle 19), mentre a partire dalle 16 vari cortili di via Zamboni ospiteranno i Laboratori della tradizione aperti a grandi e bambini.

La Certosa ospita il suggestivo spettacolo Nell’aria, performance di danza acrobatica a cura di Elena Annovi e Martina Nova che promette di incantare il pubblico (alle 19 e alle 21); in piazza della Pace la Filuzzi è protagonista a partire dalle 19 con gli incontri, le lezioni di ballo e la grande Serata danzante alle 21.30 con l’orchestra Nicolò e la filuzzeria.

La Merenda sul prato, i talk in Piazza Rossini condotti da Edoardo D’Elia, autore del podcast La Merenda, ospitano alle 18 il giornalista Emilio Marrese, che alle 21 sarà all’Arena del Sole con Veronica Pivetti per Tutto esaurito, la prima rassegna dedicata allo stress delle professioni. Alle 19 arriva in piazza Rossini Stefano Bartezzaghi, tra i più importanti studiosi in fatto di giochi di parole, umorismo e creatività, che rievocherà i suoi ricordi di studente ‘fuorisede’ al DAMS.

Evento speciale alle 18.30 nella Basilica di San Petronio, con 400 giovani musiciste e musicisti di cori e orchestre da Bologna, Milano, Fiesole e Macerata, che insieme alla Youth Symphony Orchestra of Ukraine si esibiranno in un “concerto per la Pace”.

Domenica 9 giugno il palco di Piazza Maggiore ospita per la prima volta la bolognese Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala, nel concerto anteprima del Festival Respighi a cura di Musica Insieme, in un programma che affianca al raro Concerto per violino in La maggiore di Ottorino Respighi un’antologia di grandi colonne sonore del cinema italiano, da Riz Ortolani a Nino Rota a Ennio Morricone. Assieme a lei l’Orchestra del Conservatorio G.B. Martini diretta dal Maestro Giulio Arnofi.

Marzadori sarà ospite alle 18 del talk La Merenda sul prato in piazza Rossini, che alle 19 accoglierà il regista, attore e autore teatrale Nicola Borghesi, fondatore della compagnia Kepler-452.

Dalle 17 a Palazzo Malvezzi Campeggi la grande festa delle De.Co. con gli spettacoli dei burattinai, i concerti per ocarina, mentre in piazza della Pace si balla a ritmo di Filuzzi, con l’ultima grande Serata danzante de La Filuzzi in Piazza alle 21.30.

Ultime due giornate per le “Luci a San Luca” di Cesare Cremonini, che accendono fino a domenica gli oltre 300 archi per quasi due km, fino alla Basilica, illuminati in uno scenario di straordinaria bellezza, assieme alle musiche inedite che Cesare Cremonini ha scritto per l’occasione insieme al produttore e musicista Alessandro Magnanini.

Non mancheranno per tutto il weekend i laboratori e le visite guidate: in allegato il programma dettagliato di sabato 8 e domenica 9.

(7 giugno 2024)

