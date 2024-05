A Bologna incontro su “La cittadinanza globale nel pensiero buddista di Daisaku Ikeda”, il 1° giugno

di Redazione Bologna

Interessantissimo incontro quello organizzato per il 1° giugno 2024 alle 17.00 intitolato “La cittadinanza globale nel pensiero buddista di Daisaku Ikeda”, a 30 anni dalla lectio magistralis che Ikeda, maestro buddista e costruttore di pace scomparso nel novembre 2024 e destinatario di centinaia di onorificenze da università di tutto il mondo, tenne nell’Aula Magna dell’Università di Bologna nel 1994.

L’appuntamento si terrà alle 15.30 nell’Aula B, Plesso Belmeloro, in via Andreatta 8, Bologna ed è aperto e pensato per accogliere quanti più giovani, studenti e studentesse possibili. L’ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione.

(29 maggio 2024)

