Al Teatro Dehon Francesco Paolantoni con “O Tello O Io”

Al Teatro Dehon di Bologna il 27 e 28 aprile, sabato ore 21 e domenica ore 16, Francesco Paolantoni porta sul palco di via Libia 59 il testo da lui scritto, diretto e interpretato “O tello…o io!”, un racconto delle disavventure di una compagnia amatoriale, interpretata da Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero e Felicia Del Prete, impegnata nelle prove di uno spettacolo prossimo al debutto.

La Commedia dell’Arte, con il suo gusto per l’improvvisazione, e il meccanismo del «teatro nel teatro», che si rivela sempre efficace, sono i perni su cui ruota la vicenda. Protagonisti sono infatti gli attori di una compagnia filodrammatica, impegnati nell’allestimento di «Otello», celebre dramma di William Shakespeare ambientato a Venezia e incentrato sulla feroce gelosia del protagonista. Nella prima parte dello spettacolo si assiste alle prove del lavoro, che dovrebbe debuttare la sera successiva. Deliranti discussioni interpersonali tra i vari attori e dissertazioni sul senso stesso del teatro amatoriale, creano continue interruzioni, che rendono difficile procedere con le prove. Come se non bastasse tutto questo, giunge anche la notizia che l’attore che interpreta Otello ha dato forfait. Toccherà al regista (Paolantoni) prenderne il posto, senza però conoscere le battute. Nella seconda parte (in una situazione alla «Rumori fuori scena»), si assiste al debutto dello spettacolo. La scena, divisa a metà, mostra contemporaneamente il palcoscenico, su cui avviene la disastrosa rappresentazione dell’Otello, e i camerini, in cui tra gli attori accade di tutto.

O TELLO… O IO! scritto e diretto da Francesco Paolantoni

con Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete

scene Mauro Paradiso

costumi Anna Zuccarini

produzione IDUE

distribuzione Mentecomica

info: www.teatrodehon.it

(16 aprile 2024)

