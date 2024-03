Al Teatro Dehon di Bologna il 16 e 17 Marzo “Il Vizietto” dall’esilarante testo di Jean Poiret

Al Teatro Dehon di Bologna il 16 e 17 Marzo, sabato ore 21 e domenica ore 16, Aldo Sassi e Alessandro Fornari interpreteranno i protagonisti di una delle commedie più rappresentate, deliziose e divertenti degli ultimi 50 anni: “Il Vizietto”, la traduzione italiana di Lorenzo Vitali de “La Cage aux Folles” di Jean Poiret. Regia di Carlo Picchi.

In scena per la prima volta nel 1973, lo spettacolo racconta di Renato e il suo compagno Albin, i quali vivono assieme da vent’anni e gestiscono un locale a Saint-Tropez, comunicante col loro appartamento, dal nome “La Cage aux Folles” dove si esibiscono principalmente artisti travestiti; Albin, con il nome d’arte “Zaza”, ne è la stella di punta. Una sera irrompe nella loro casa Laurent, figlio di Renato e frutto di una occasionale avventura eterosessuale, ad informare il genitore che a breve si sposerà con Adrienne, figlia del deputato conservatore e moralista Charrier. Lei, per ottenere l’approvazione del padre, mente sulla natura dei suoi futuri suoceri… raccontando che Renato è un diplomatico presso l’ambasciata italiana.

Un grave scandalo che colpisce il partito spinge il padre di Adrienne ad un incontro con i futuri consuoceri, perché il matrimonio possa salvare il prestigio politico. L’incontro tra le due famiglie avverrà in casa di Renato e Albin, con quest’ultimo che si fingerà come madre naturale di Laurent. Il gioco degli equivoci si fa difficile quando il deputato Simon Charrier e sua moglie Louise scoprono la particolare natura della famiglia di Laurent, mentre sopraggiunge Claire, la vera madre del giovane. Per sfuggire a giornalisti e paparazzi, accorsi per demolire la figura del politico, tutti saranno costretti a travestirsi.

I biglietti presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

LA CAGE AUX FOLLES di JEAN POIRET

Traduzione e adattamento di Lorenzo Vitali

con Aldo Sassi, Alessandro Fornari, Andrea Valenzano, Cristina Lambertini, Diana Denis Ligue, Fabio Delena, Marco Marconi, Martina Delena, Matteo Vernali, Renato Masi, Stefano Cani.

Regia Carlo Picchi

(10 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata