Garisenda, donati 20mila euro da SCS Consulting

Stretta di mano per il salvataggio della Garisenda oggi in Comune, dove il sindaco Matteo Lepore ha incontrato il presidente di SCS Consulting Stefano Dall’Ara. La società di consulenza di direzione strategica ha contribuito, infatti, con una donazione di 20 mila euro a finanziare i lavori di restauro in corso sulla Torre.

“Ringrazio SCS Consulting per questa donazione – commenta il sindaco Matteo Lepore – che è il segno tangibile non solo di attenzione verso la città, ma anche dell’affetto per uno dei simboli più importanti di Bologna. Un contributo che, insieme a quello delle tante imprese del territorio e dei cittadini, ci consentirà di affrontare con serenità la messa in sicurezza e il restauro della Garisenda”.

“In 40 anni di vita – sottolinea Stefano Dall’Ara – SCS Consulting è molto cresciuta e oggi è una tra le maggiori realtà italiane del settore, ma mantiene cuore e testa a Bologna. Abbiamo ritenuto doveroso dare il nostro contributo al salvataggio della Garisenda che non è solo un simbolo della città ma anche un elemento chiave della sua vita sociale, culturale ed economica di questo territorio”.

(6 marzo 2024)

