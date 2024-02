La Polizia di Stato arresta un uomo per spaccio e detenzione di droga

La Polizia di Stato di Bologna in data 6 febbraio ha arrestato un cittadino albanese per il reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R 30/90.

Gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di alcune informazioni su attività di spaccio nel comune di Sala Bolognese, procedevano ad effettuare un servizio di osservazione di un soggetto albanese classe ’85. Il presunto spacciatore, uscito di casa a bordo della sua autovettura, effettuava alcune soste in diversi centri commerciali, si dirigeva successivamente nei pressi di alcuni garage e infine incontrava un soggetto che saliva a bordo dell’auto. Entrambi i soggetti venivano fermati dagli operatori che avevano deciso di intervenire, dato l’evidente episodio di cessione di sostanza stupefacente. Si procedeva così a perquisizione personale di entrambi prima di perquisire anche l’auto. Sullo spacciatore si rinvenivano la somma di 360 euro e n. 4 telefoni cellulari, mentre nell’autovettura venivano trovati n. 59 dosi di presunta sostanza di tipo cocaina e numerose chiavi. A quel punto, grazie al mazzo di chiavi rinvenuto, veniva estesa la perquisizione locale al garage dove lo spacciatore si era fermato in mattinata e anche al domicilio dello stesso. Entrambe le perquisizioni davano esito positivo: nel garage venivano infatti rinvenuti numerosi scarti di involucri di cellophane, un piccolo tavolo da lavoro, un bilancino e circa 900 grammi di cocaina; mentre nella sua abitazione la somma di 900 euro. Tutto il materiale veniva sequestrato.

Lo spacciatore veniva pertanto accompagnato presso gli uffici della locale Questura, dove, benché risultasse privo di precedenti, veniva tratto in arresto e trattenuto presso la sua residenza in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo, anche tenuto conto del materiale sequestrato, delle auto intestate e del tenore di vita sproporzionato rispetto alla mancanza di attività lavorativa.

Il comunicato stampa della Polizia di Stato è pubblicato integralmente.

(7 febbraio 2024)

