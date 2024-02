Sondaggi: il PD cresce al 20% e Meloni scende al 28,1%. Il 36% a votare non ci pensa nemmeno: un dettaglio

L’ultimo sondaggio del Tg La7, c’è anche chi lo chiama il solito sondaggio di Mentana, soprattutto quando non va nella direzione sperata, racconta di movimenti prevedibili nel variegato, e purtroppo monotono e scontato, panorama politico italiano. Secondo il rilevamento che SWG realizza settimanalmente per La7 e che puntuale come la morte ci informa il lunedì, FdI perde leggermente (ma inesorabilmente quota) e la perde leggermente ogni settimana, per chi osserva attentamente, e il PD di Elly Schlein guadagna qualcosa. Verrebbe da dir finché dura, ma non ci piace essere sgarbati.

Si nota con un certo interesse che nonostante le vagonate di attacchi della Lega sul caso della cittadina italiana detenuta in Ungheria e cavalcata con sprezzo di ogni dignità, la Lega di Salvini riesce a perdere due decimali.

Trionfante si erge a testimonianza dei fallimenti di questo plotone di boccaloni che troviamo in parlamento ormai da qualche lustro ergendosi sempre come il nuovo ad ogni elezione possibile, l’esercito dei non votanti che per il momento si attesta al 36%.

Spuntano nuove forze che si attestano all’1,1%; fluttuano i partitini dell’1 virgola un po’ o del poco virgola qualche decimale, e via veleggiando verso il baratro senza progetti, senza alleanze, passando da una campagna elettorale all’altra: mai si è andati così vicini al baratro dell’andare a sbattere contro qualcosa di immaginabile ma che non si vuole vedere.

(6 febbraio 2024)

