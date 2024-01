Un 14enne è stato ucciso a colpi di pistola nella notte tra il 12 e il 13 gennaio a Montecompatri, vicino Roma, nel parcheggio della metro pantano, capolinea della metro C. L’omicidio attorno alle 3.

Sul posto, allertato il 112 da un cittadino, le forze dell’ordine e il 118 che ha prontamente soccorso il ragazzino per il quale non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso.

(13 gennaio 2024)

