“Tre modi per non morire. Baudelaire, Dante, i Greci” all’Arena del Sole c’è Toni Servillo

Dal 10 al 14 gennaio sarà sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole di Bologna uno degli attori italiani di cinema e teatro più amati dal pubblico, Toni Servillo, con Tre modi per non morire, un viaggio teatrale attraverso tre testi dello scrittore e traduttore Giuseppe Montesano, per riscoprire alcuni poeti che ci hanno insegnato a cercare la vita: Baudelaire, Dante e i Greci.

Toni Servillo accompagna il pubblico in un viaggio in tre tappe, un percorso che vuole essere un antidoto alla paralisi del pensiero, alla non-vita che tenta di ingoiarci.

La serata si apre con i versi di Baudelaire che, in Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte? racconta come la bellezza combatta la depressione e l’ingiustizia; prosegue con Le voci di Dante, dove i celebri personaggi della Commedia ci appaiono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente; approda infine a Il Fuoco sapiente dei Greci, in cui poesia e filosofia accendono una visione capace di immaginare il futuro.

Toni Servillo e Giuseppe Montesano si conoscono da vent’anni e hanno collaborato per diverse produzioni di prosa e lirica. Il teatro di Tre modi per non morire è una via per ritrovare quelle parole che un attore dice con tutto il suo corpo e la sua mente, per nutrire la sua e la nostra interiorità. In questo lavoro il tessuto drammaturgico dello spettacolo affianca ai versi, alle parole, alle scene dei testi originali, l’esegesi e le considerazioni di Giuseppe Montesano, che ne mettono in risalto le tematiche fondamentali e invitano a una comune riflessione sui concetti espressi dagli autori.

Teatro Arena del Sole

via Indipendenza 44

Bologna

tlf 0512910910

biglietteria@arenadelsole.it

bologna.emiliaromagnateatro.com

(3 gennaio 2024)

