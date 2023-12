Rudolph Giuliani in bancarotta

L’avvocato e principale sostenitore della causa pro-Trump per capovolgere il risultato delle elezioni del 2020 sarebbe in bancarotta e avrebbe fatto richiesta di ricorrere alla procedura fallimentare nota come Chapter 11. La decisione di Rudolph Giuliani, per necessità, è arrivata dopo la condanna subita da quest’ultimo che dovrà pagare 148 milioni di dollari a Ruby Freeman e sua figlia Wandrea “Shaye” Moss, afroamericane che lavoravano a un seggio di Atlanta alle elezioni vinte da Joe Biden.

