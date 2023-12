Il Sindaco Matteo Lepore su Nomisma e sulla donazione Ance per la Torre Garisenda

“Ringrazio il presidente di NOMISMA Marchesini per la fiducia dimostrata in Bolognafiere un asset strategico per la crescita del territorio. Un ente come NOMISMA rappresenta per noi un interlocutore prezioso.

Condivido le proposte che Marchesini ha rilanciato sul fronte dell’abitare e dei salari, proporrò un tavolo di lavoro su questo a tutto il mondo economico. Bologna ha le risorse e i valori per proporre un modello al paese anche per sostenere la crescita e dare dignità ai salari, attraverso il dialogo e accordi al rialzo come nella sua tradizione. Mettiamoci al lavoro insieme e sfruttiamo questa fase positiva per la città”.

“Vorrei ringraziare Ance Emilia” ha detto il Sindaco in una successiva occasione, “che con il suo Presidente Leonardo Fornaciari ha voluto consegnarci oggi una donazione per i lavori di consolidamento della Torre Garisenda. Un contributo prezioso che, insieme ai tanti di questi giorni, sono il segno di un legame virtuoso e di attenzione tra il mondo delle imprese e il nostro territorio”.

(22 dicembre 2023)

