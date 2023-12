Morta Laura Grassi, il cordoglio del Sindaco Lepore: “La ringrazio per ciò che ha fatto per Bologna”

“Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio e del Comune di Bologna alla famiglia di Laura Grassi e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Se ne va un’amministratrice importante per questa città, una persona perbene espressione di una cultura repubblicana sempre attenta alle istituzioni e al valore della democrazia. Impegnata prima come consigliera comunale del Partito Repubblicano negli anni ‘80 poi come assessora all’Ambiente, Ufficio casa e Verde nella Giunta Vitali tra il 1995 e il 1999. La ringrazio per quello che ha fatto per Bologna”.

La camera ardente sarà venerdì 15 dicembre dalle 9 alle 12 in Sala Tassinari a Palazzo d’Accursio. Alle 10.30 ci sarà un momento di commemorazione ufficiale.

(13 dicembre 2023)

