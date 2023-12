Al Teatro Duse annullato il concerto di Patti Smith del 12 dicembre

Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith in programma oggi 12 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista. I biglietti acquistati su Vivaticket e Ticketone saranno rimborsati direttamente dai rispettivi circuiti entro 5 giorni. Coloro che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria del Teatro Duse possono richiedere il rimborso scrivendo una mail a biglietteria@teatroduse.it.

Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione.

(7 dicembre 2023, ultimo aggiornamento 12 dicembre 2023)

